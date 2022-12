Serie A Femminile, un altro traguardo! Anche le calciatrici nell’album Panini

Continuano i traguardi per la Serie A Femminile. La FIGC annuncia la presenza, per la prima volta, delle calciatrici all’interno della collezione di figurine Panini.

TRAGUARDO – Il calcio femminile raggiunge un altro traguardo. La FIGC comunica l’ultima notizia che riguarda la Serie A Femminile. Le calciatrici saranno presenti, per la prima volta, all’interno della collezione di figurine Panini. Sul profilo Twitter ufficiale della Federcalcio Femminile, si legge: «Una grande novità! Le calciatrici, per la prima volta, nella Panini Digital Collection! Utilizza il codice all’interno di ogni bustina per ottenere le figurine digitali».

💣 Una grande 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀! Le calciatrici della Serie A @TIM_Official, per la prima volta, nella 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻! 😍 ℹ️ Uilizza il codice all’interno di ogni bustina per ottenere le figurine digitali 👌🏻#SerieAFemminile pic.twitter.com/44NzxOraJI — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 22, 2022