Fabbian ritorna all’Inter a fine stagione, ma solo di passaggio! Il piano − SM

Fabbian ritornerà all’Inter a fine stagione, ma il suo sarà solo un passaggio temporaneo. Il club vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad un altro giocatore

CARTA − L’Inter ha messo gli occhi su Scalvini, il cui valore di mercato è abbastanza notevole. La carta, secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, è proprio un avversario di oggi pomeriggio: Fabbian. Il centrocampista amaranto, in prestito proprio dal club meneghino, può rientrare nell’affare: «Giovanni Fabbian tornerà a fine stagione all’Inter e può essere la chiave per arrivare Giorgio Scalvini, valutato dall’Atalanta 40 milioni. Il club milanese valuta il giovane centrocampista, oggi in prestito alla Reggina, intorno ai 15 milioni».