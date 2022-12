Santi: «Inter, da ogni sconfitta si impara qualcosa! Pomigliano cresciuto»

Irene Santi ha parlato in vista di Pomigliano-Inter, ultima sfida dell’anno per le nerazzurre di Rita Guarino, reduci dalla sconfitta con la Juventus. La centrocampista suona la carica e punta alla vittoria. Di seguito le sue parole a Inter TV

ATTEGGIAMENTO – Irene Santi torna a parlare della sconfitta dell’Inter Women con la Juventus: «Abbiamo fatto una partita con un atteggiamento giusto contro la Juventus però non abbiamo concretizzato a dovere e da una sconfitta si impara sempre qualcosa. Oggi sappiamo che ogni partita sarà così e bisognerà conquistarsi il risultato sul campo e lavorare duramente ogni giorno. Sicuramente si può sempre migliorare, anche la prestazione in campo e la posizione in classifica. Noi cercheremo di ottenere dei buoni risultati nelle prossime partite, lavoreremo per questo».

OBIETTIVO VITTORIA – Santi si concentra poi sul prossimo avversario: «Pomigliano? È cresciuto, ogni partita è difficile in questo campionato perché tutte vogliono portare a casa qualcosa. Tutte le squadre arrivano determinate e pronte per ogni partita, sarà una sfida dura e difficile. Però anche noi abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo vincere e saremo pronte».