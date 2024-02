Milan-Inter Women, 2-1 al 45′: due regali, Serturini dà speranza!

Milan-Inter Women è il match valevole per la diciottesima giornata della Serie A Femminile. La partita si sblocca subito dopo dieci minuti con il vantaggio delle rossonere grazie a un’autorete. Rita Guarino perde Robustellini dopo un quarto d’ora. Le nerazzurre accorciano al 45′: la prima frazione di gioco termina sul 2-1

REGALI E DISATTENZIONI – Milan-Inter Women è la sfida valevole per la diciottesima giornata della Serie A Femminile. Il derby si sblocca dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio con il vantaggio delle rossonere grazie ad un’autorete di Alborghetti: discesa di Dompig sulla destra, palla in mezzo e Alborghetti anticipa l’uscita di Cetinja mandando il pallone nella propria porta. 1-0 per il Milan. Al 15′ Rita Guarino perde Robustellini per infortunio (al suo posto dentro Fordos). Le nerazzurre provano a reagire dopo lo svantaggio ma non riescono ad incidere più di tanto. Alla mezz’ora ci prova Cambiaghi con un colpo di testa da calcio d’angolo, deviato in corner dalla difesa avversaria. Al 34′ arriva il raddoppio del Milan con Staskova: da sviluppo di calcio d’angolo Piga prova una rovesciata che manda la sfera nell’area piccola, Cetinja esce ma le sfugge il pallone dalle mani e Staskova ringrazia mettendo in rete il tap-in del 2-0. Al 45′ si accende l’Inter che trova la rete del 2-1 con Serturini: la prima frazione di gioco termina sul 2-1.