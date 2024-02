Inter-Atletico Madrid, Inzaghi e i lavori in corso: tre assenti certi

Inter-Atletico Madrid è la super sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì alle ore 21 a San Siro. I nerazzurri di Inzaghi si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile dove hanno lavorato in vista del confronto con i Colchoneros: sempre assente Acerbi alle prese con un infortunio

LAVORI IN CORSO – Inter-Atletico Madrid si avvicina e la squadra di Simone Inzaghi entra nel vivo della preparazione ad Appiano Gentile. Dopo la bella vittoria ottenuta contro la Salernitana, Lautaro Martinez e compagni si sono ritrovati in vista del confronto con gli spagnoli. Il tecnico nerazzurro dovrà ancora fare a meno di Francesco Acerbi, infortunatosi nel match contro la Roma e ovviamente dell’infortunato di lungo corso Juan Cuadrado e di Stefano Sensi, sottopostosi ad un nuovo intervento. Per il resto la squadra sta bene, anche Davide Frattesi ha recuperato ed è arruolabile contro i Colchoneros.