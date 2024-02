Serie A, Fiorentina solo pari a Empoli! Udinese e Cagliari non si fanno male

Sono da poco terminate le due gare delle 15 della Serie A: Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari. Doppio pareggio per 1-1 su entrambi i campi.

DERBY TOSCANO – Non va oltre al pareggio la Fiorentina, che si fa rimontare dall’Empoli nel derby toscano di questo pomeriggio di Serie A. I viola aprono le marcature al 29′, quando Lucas Beltrán trova la rete che sblocca il risultato. Nella ripresa, tuttavia, i padroni di casa riescono a reagire e a trovare il gol del pareggio ci pensa Mbaye Niang da calcio di rigore al minuto 56. Un punto a testa che torna sicuramente più utile all’Empoli nell’ottica della lotta salvezza, mentre la Fiorentina perde terreno nella lotta per un posto in Europa.

ALTRO PAREGGIO – Non si fanno male Udinese e Cagliari nella sfida giocata oggi in Friuli: 1-1 nella sfida di Serie A, aperta al 14′ dalla rete dei padroni di casa e siglata da Jordan Zemura. I sardi, però, non si danno per vinti e poco prima del termine del primo tempo, al 44′, ci pensa Gaetano a segnare la rete del pareggio. Nella ripresa le due squadre non trovano la rete della vittoria e si spartiscono un punto a testa utile sicuramente più ai friulani per quanto riguarda la lotta salvezza.