Inter Women, quarti di Coppa Italia con la Fiorentina: andata il 30 gennaio

Attilio Sorbi Inter Women

L’Inter Women sfiderà la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia (vedi articolo), con partita di andata in casa. La divisione calcio femminile della FIGC ha comunicato data e ora delle due sfide. Di seguito i dettagli

DATA E ORA – L’Inter Women sfiderà ai quarti di finale di Coppa Italia la Fiorentina, che si svolgeranno in gara di andata e ritorno. Le nerazzurre, vincitrici del Girone B, disputeranno la prima partita in casa, sabato 30 gennaio alle ore 14.30 mentre la gara di ritorno è in programma domenica 14 febbraio a Firenze, sempre alle 14.30.

Fonte: inter.it