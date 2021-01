Inter Women, la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia: andata in casa

Attilio Sorbi Inter Women

Sarà la Fiorentina la prossima rivale dell’Inter Women, formazione femminile nerazzurra, in Coppa Italia. La sfida è valevole per i quarti di finale e si disputerà in gara doppia con andata e ritorno. La prima delle due sfide sarà disputata in casa dalle nerazzurre.

PROSSIMO TURNO – Dopo aver vinto il Girone B della Coppa Italia femminile, l’Inter Women dovrà ora affrontare la Fiorentina ai quarti di finale della competizione. Il turno si svolgerà su doppio confronto a eliminazione diretta, con l’andata che si giocherà in casa delle nerazzurre nel weekend del 30/31 gennaio. Il ritorno, a Firenze, è invece previsto per il weekend del 13/14 febbraio.