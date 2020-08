Inter Women, Moller Hansen in gol ma a Sesto dilaga il Sassuolo

Caroline Moller Hansen Inter Women

Inter Women resta ancora al palo. Dopo la sconfitta per 4-0 contro la Fiorentina all’esordio le ragazze di Sorbi prendono quattro gol anche nella prima casalinga, a Sesto San Giovanni. Il Sassuolo si impone per 1-4, non basta il primo centro della danese Moller Hansen.

ALTRO POKER SUBITO – Inter Women ancora KO malamente, rinviato di nuovo l’appuntamento con il primo punto in questa Serie A Femminile. Nove minuti e il Sassuolo è già in vantaggio, con un gol da parte di Martina Tomaselli. Le neroverdi, allenate dall’ex attaccante Gianpiero Piovani, si portano poi sullo 0-2 al 37′ con Valeria Pirone. Attilio Sorbi prova a cambiare la situazione dopo l’intervallo, inserendo Yoreli Rincon al posto di Martina Brustia. Non basta: al 50′ lancio lungo dalle retrovie, ancora Pirone arriva in anticipo su Kathellen Sousa e Roberta Aprile toccando quel tanto che basta appena dentro l’area per firmare la doppietta personale e il tris del Sassuolo. Il gol di Inter Women, primo stagionale, è al 63′ con un cross di Flaminia Simonetti per la bella deviazione a centro area di Caroline Moller Hansen, che riesce ad alzare il pallone da terra e mandarlo quasi all’angolino. A cinque minuti dal termine un colpo di testa di Lisa Alborghetti va a un passo dal 2-3, ma sul rimpallo nell’area piccola Moller Hansen è sfortunata e non accorcia. Quindici secondi dopo l’inizio del recupero il Sassuolo trova il quarto gol, con un destro a giro nel sette di Kamila Dubcova. Inter Women tornerà in campo il 6 settembre alle 20.45 in casa del Verona, altra squadra a zero punti.