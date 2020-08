Messi, ultima carta Barcellona: riunione fra Bartomeu e il padre, la data

Messi è sempre più lontano dal Barcellona, nonostante oggi la Liga abbia deciso che la clausola è in vigore (vedi articolo). Mundo Deportivo segnala come sia stata fissata una riunione fra il suo agente, ossia il padre Jorge, e il presidente dei catalani Bartomeu.

FACCIA A FACCIA – Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, quest’ultimo presidente del Barcellona, si incontreranno mercoledì 2 settembre in Spagna. La notizia la lancia Mundo Deportivo, e sembra un tentativo estremo del Barça per impedire il trasferimento dell’anno. Lionel Messi, come noto, da martedì scorso ha ufficialmente manifestato la volontà di andare via, nonostante il club sia contrario. Il quotidiano catalano segnala come il padre del giocatore e il presidente blaugrana si presenteranno con posizioni molto differenti. La famiglia Messi vuole ribadire che il ciclo è finito, il massimo dirigente non vuole nemmeno sentir parlare di un trasferimento, soprattutto a parametro zero. Si presume che si arrivi a un accordo fra le parti, permettendo un’uscita “amichevole” e non ai settecento milioni di euro della clausola rescissoria. Ancora tre giorni di attesa, quindi, e si potrà capire quali saranno gli sviluppi del principale caso di quest’estate. Il Barcellona vuole ancora rinnovare il contratto di Messi, che scade nel 2021, ma sembra improbabile.

