Dalbert lascia l’Inter? Offerta ufficiale di un “vecchio amico” e primo OK – SI

Dalbert lascia l'Inter? Offerta ufficiale di un "vecchio amico" e primo OK

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert Henrique è tornato all’Inter dopo il prestito alla Fiorentina, ma non rientra ovviamente nei piani del club. Secondo quanto annuncia Sportitalia è arrivata un’offerta ufficiale per il terzino, da parte di una vecchia conoscenza dei nerazzurri.

ARRIVA LA PRIMA RICHIESTA – Dalbert Henrique è un obiettivo dell’Istanbul Basaksehir, la squadra campione di Turchia, e può lasciare subito l’Inter. Lo riporta Sportitalia, che parla di offerta ufficiale già arrivata alla società. Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, parla di un ingaggio più alto rispetto a quello che il brasiliano prende in nerazzurro. C’è il via libera del club per un prestito con diritto di riscatto, si attende di capire su quali cifre. In “soccorso” arriva quindi Okan Buruk, l’ex centrocampista turco che ha giocato all’Inter dal 2001 al 2004: è lui l’allenatore dell’Istanbul Basaksehir, ha appena vinto la Super Lig. Dalbert, reduce dal prestito alla Fiorentina, è tornato ufficialmente in nerazzurro dopo che i due club hanno deciso di non prolungare lo scambio reciproco con Cristiano Biraghi. Ora, però, si aprono le porte di una nuova cessione visto che non rientra nei piani di Antonio Conte. Attesa la risposta di Dalbert sull’offerta dell’Istanbul Basaksehir: l’Inter spera che possa essere positiva.