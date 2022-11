Inter Women, diciotto le giocatrici convocate tra Nazionali maggiori e giovanili

Sono diciotto le ragazze dell’Inter Women convocate dalle rispettive Nazionali maggiori e giovanili, comprese le tre convocate da Milena Bertolini (vedi QUI).

CONVOCATE IN ITALIA– Ecco la lista completa delle diciotto ragazze dell’Inter Women convocate dalle loro rispettive Nazionali. Oltre le tre italiane convocate in prima squadra da Milena Bertolini (Francesca Durante, Elisa Polli e Flaminia Simonetti): “Il CT della Nazionale Italiana Under-23 ha convocato Beatrice Merlo, Chiara Robustellini e Irene Santi, impegnate dal 6 al 14 novembre. Le azzurre giocheranno contro il Portogallo (10 novembre a Coverciano) e l’Inghilterra (14 novembre a Roma). Il Tecnico Federale dell’Italia Under-19 Selena Mazzantini ha convocato Sara Zappettini. Il raduno inizierà il 7 novembre. La giovane nerazzurra sarà impegnata fino al 12 novembre. Sono otto le nerazzurre selezionate dal Tecnico Federale della Nazionale Italiana Under-17 Jacopo Leandri: si tratta di Elena Belli, Beatrice Calegari, Giulia Dragoni, Paola Fadda, Vanessa Mutti, Marta Razza, Carolina Tironi e Lavinia Tornaghi. L’Under-17 giocherà due gare contro la Danimarca: il 10 novembre a San Giuliano Terme e il 13 novembre a Tirrenia. Le nerazzurre saranno impegnate dal 7 a l 13 novembre”.

ALTRI IMPEGNI – “Stefanie Van der Gragt è stata convocata dall’Olanda, con la quale sarà impegnata dal 7 al 15 novembre per le gare contro Costarica (11 novembre a Utrecht) e Danimarca (15 novembre a Zwolle). Convocazione anche per Anja Sonstevold con la Nazionale della Norvegia per le gare contro Francia (11 novembre) e Inghilterra (15 novembre). La nerazzurra sarà impegnata dal 7 al 15 novembre. Henrietta Csiszár è stata convocata dalla Nazionale ungherese, con la quale sarà impegnata dal 7 al 15 novembre. L’Ungheria giocherà una doppia amichevole contro l’Uzbekistan”.

Fonte: Inter.it