Juventus-Inter, Allegri a specchio contro Inzaghi? La probabile formazione – CdS

Juventus-Inter, Massimiliano Allegri sorride dopo il recupero di tre giocatori fondamentali (vedi articolo). Il tecnico potrebbe decidere di schierarsi a specchio contro i nerazzurri puntellando la difesa con il ritorno di Gleison Bremer.

LA PROBABILE – In Juventus-Inter, Allegri potrà contare sul ritorno di Bremer e non solo: in difesa, difatti, ci sarà anche Danilo, tornato a disposizione dopo la squalifica scontata in UEFA Champions League. Contro l’Inter, il reparto arretrato potrebbe essere tutto verdeoro, con Alex Sandro in ballottaggio con Bonucci. Possibile conferma ancora del 3-5-2, con Fagioli e Miretti in mediana che si giocano un posto accanto a Locatelli e Rabiot, mentre le fasce saranno di Cuadrado e Kostic. In attacco scelte forzate con Dusan Vlahovic e Milik.

Di seguito la probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Fonte: Corriere dello Sport