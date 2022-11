Chiesa, col PSG ottimi segnali. L’idea di Allegri verso Juventus-Inter – TS

Federico Chiesa è tornato in campo, un po’ a sorpresa, in Juventus-PSG. Secondo Tuttosport l’esterno potrebbe trovare minuti anche contro l’Inter: l’idea di Allegri

SCELTA – Federico Chiesa è tornato in campo in Juventus-PSG, 297 giorni dall’ultima volta. Per l’esterno bianconero ottimi spunti e tanta corsa, nonostante l’inevitabile “ruggine” visto il lungo tempo lontano dai campi. In vista di Juventus-Inter, secondo Tuttosport, è difficile che Allegri possa affidarsi all’esterno per un minutaggio considerevole: è probabile, infatti, che a Chiesa verrà concesso “solo” uno spezzone di gara, per continuare col graduale rientro in campo.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini