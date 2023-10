Inter-Fiorentina Femminile, le pagelle: Pedersen 7 più che meritato!

Inter-Fiorentina Femminile, gara valida per il secondo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 1-1. Pedersen, autrice del gol, merita un 7 pieno e insieme a lei anche un’altra. Ecco le pagelle di Inter-Fiorentina Femminile.

CENTINJA: 6,5 – Risponde presente sin da subito, dice di no alle taglianti conclusioni delle viola. Più reattiva nei primi 45′, meno chiamata in causa nel secondo tempo.

Inter-Fiorentina Femminile, le pagelle: difesa

THORGERSEN : 6,5 – Un’altra ottima prestazione da parte di una calciatrice ormai diventata certezza della difesa nerazzurra. Copre bene anche quando Guarino decide di invertila di posizione con la compagna.

BOWEN: 6 – Svolge il proprio lavoro, cercando di fronteggiare a dovere le incursioni della squadra ospite.

ALBORGHETTI: 6,5 – Il capitano dell’Inter Women scende sempre in campo con grinta, come questa sera. Fa buona guardia in difesa, ma sul gol subito lascia troppo spazio a Mijatovic.

SONSTENVOLD: 7 – Molto attenta in fase difensiva e precisa nel servire con classe le compagne in area. Come fa sul cross morbido dalla sinistra da cui nasce il gol dell’1-1 di Pedersen.

Inter-Fiorentina Femminile, le pagelle: centrocampo

SIMONETTI: 6 – Non una delle sue migliori gare. Qualche sbavatura e disattenzione dietro ma propositiva in avanti.

PEDERSEN: 7 – Tanta qualità in campo e bravura nel riuscire a mettere la palla in rete in una porta che sembrava stregata. Il fiuto del gol non manca: sono due in due partite da nerazzurra.

PANDINI: 6,5 – Manovra bene a centrocampo, dove recupera buoni palloni e lavora in velocità per le ripartenze nerazzurre.

– Dall’89’ ECKHOFF: SV –

Inter-Fiorentina Femminile, le pagelle: attacco

BUGEJA: 6 – Si rende pericolosa in sole due occasioni, una per tempo. Sulla seconda, dopo non essere riuscita a sfruttare la palla-gol sotto rete, si infortuna ed esce dolorante.

– Dal 63′ JELCIC: SV –

CAMBIAGHI: 6,5 – Scambi intelligenti con la compagna Bugeja. Mette maggior scompiglio nella difesa viola nel secondo tempo, quando sfiora il gol.

AJARA: 6 – Brava nel trovarsi al posto giusto e al momento giusto, molto meno nel metterla dentro. Tantissime occasioni sprecate che l’Inter Women rimpiange al termine del primo tempo.

– Dal 56′ BONETTI: 6 – Prova a dare un po’ di pepe all’attacco nerazzurro, alla ricerca del gol del pareggio.

Inter-Fiorentina Femminile, le pagelle: coach

GUARINO: 6,5 – L’allenatrice nerazzurra si trova a fare i conti con qualche assenza, anche dovuta agli infortuni causati dalla sosta per le Nazionali. Sembra restare uno dei problemi già visti in alcune partite dello scorso anno: troppo poca concretezza sotto porta. Con i cambi Guarino prova a dare una sterzata alla sfida, dopo il primo tempo un po’ sotto gli standard. Ci riesce, ma portando a casa solo un punto.