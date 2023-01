Guarino: «Inter Women, avvio importante oggi. Ma preoccupata per…»

Guarino parla al termine di Inter-Sampdoria Women. L’allenatrice nerazzurra interviene ai microfoni di Inter TV nel post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

SODDISFAZIONE – Rita Guarino analizza la prestazione delle sue ragazze nel post-partita di Inter-Sampdoria Women. Così l’allenatrice nerazzurra risponde ai microfoni di Inter TV: «Un avvio importante non solo perché abbiamo abbondantemente vinto ma anche per la prestazione che le ragazze hanno offerto oggi. Visto l’ultima partita, in cui siamo state disattente negli ultimi minuti, era importante mantenere alta la concentrazione e uscire indenni. Oltre alla partita, il primo pensiero ora va alle ragazze che hanno subito qualche infortunio. Soprattutto quello che sembrerebbe essere un po’ più grave di Anja Sonstevold. Valuteremo con attenzione quale sarà il responso dello staff medico e poi ci butteremo a capofitto per preparare al meglio la prossima partita di campionato. Il primo gol di Chiara Robustellini (vedi intervista)? Provo soddisfazione perché è una ragazza che sta crescendo, mettendo in campo qualità, e che si propone tantissimo. Quei palloni fanno gola e anche un terzino riesce in qualche modo a rendersi pericoloso sotto porta, se dai tanta spinta durante la partita come fa lei».