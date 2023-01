Robustellini: «Inter Women, obiettivo raggiunto. Emozionata per il mio primo gol»

Robustellini, autrice del quarto gol nerazzurro in Inter-Sampdoria Women (vedi pagelle), interviene nel post-partita. Di seguito le dichiarazioni della calciatrice nerazzurra ai microfoni di Inter TV.

EMOZIONATA – Chiara Robustellini parla al termine di Inter-Sampdoria Women ai microfoni di Inter TV: «Non era una partita facile ma abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo entrate decise per raggiungere l’obiettivo della vittoria e siamo riuscite a conquistarla. Sono davvero emozionata perché è il mio primo gol in Serie A Femminile con la maglia nerazzurra. Speriamo il primo di tanti. Darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi».