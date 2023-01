Inter-Sampdoria Women 4-0, le pagelle: Polli la migliore! Gioia Robustellini

L’Inter Women ha strapazzato la Sampdoria 4-0 con le reti di Polli, Karchouni, Chawinga e Robustellini. Buon esordio in campionato nel 2023. Le pagelle del match di Serie A Femminile

DURANTE 6: Match da spettatrice non pagante per il portiere nerazzurro, che praticamente non viene mai impegnata se non per qualche rinvio dal fondo.

Inter-Sampdoria Women, le pagelle: difesa

SONSTEVOLD 6,5: Gara ordinatissima della giocatrice scandinava, che non soffre mai dalla sua parte e anzi spinge tanto soprattutto nel primo tempo. Esce sfortunatamente al 52’ per un brutto scontro di gioco.

Dal 52’ MERLO 6: Entra bene sulla fascia destra, quella non di sua solita competenza. Si destreggia con sicurezza.

VAN DER GRAGT 6,5: Ottima prestazione dell’olandese dopo qualche fatica in Coppa Italia contro il Parma. Attacco doriano inesistente anche grazie a lei. Esce per qualche acciacco fisico.

Dal 61’ ALBORGHETTI 6: Il capitano parte oggi dalla panchina, ma entra bene per condurre il risultato al termine.

KRISTJANDOTTIR 6,5: Coadiuva bene con la compagna van der Gragt, chiudendo l’ex nerazzurra Tarenzi, in grande difficoltà tra le due.

ROBUSTELLINI 7: Non solo la prestazione eccellente, ma anche la gioia del gol. Pomeriggio da incorniciare della classe 2003, che trova la sua prima rete in Serie A.

Inter Women-Sampdoria, le pagelle: centrocampo

SIMONETTI SV

Dal 16’ SANTI 6: Buona prestazione della centrocampista, entrata praticamente a freddo per l’infortunio di Simonetti. Gestisce il centrocampo.

MIHASHI 6: La giapponese non incanta per dinamicità, ma prova più che sufficiente. Anche lei è in fase di recupero dopo un inizio col Parma così così.

Inter Women-Sampdoria, le pagelle: attacco

BONETTI 6,5: Come contro il Parma la brevilinea Tatiana si presenta bene anche contro la Sampdoria. Aiuta l’attacco dell’Inter con la solita imprevedibilità.

KARCHOUNI 7,5: Ottima partita della fantasista francese che entra in quasi tutti i gol dell’Inter. Direttamente nel primo e nel secondo rispettivamente con un assist e un gol.

Dal 61’ PANDINI 6: Nel finale sfiora il quinto gol interista, ma viene stoppata dal portiere doriano.

CHAWINGA 7,5: Implacabile Tabitha che trova il decimo sigillo in campionato e sfiora anche l’undicesimo con un’azione personale. Inoltre, propizia anche la seconda rete. Bravissima!

POLLI 8: La migliore in campo è proprio lei. Oltre all’impegno oggi ci mette gol e qualità. Sua la rete che apre il festival del Breda, entra anche nel secondo e poi costruisce l’assist per la rete di Chawinga. Show!

Dal 52’ AJARA 6: Buoni spunti per la giocatrice camerunese, entra a risultato già archiviato.

Inter Women-Sampdoria, le pagelle: coach

GUARINO 7: Va oltre la sfortuna dei due cambi obbligati e prepara al meglio la partita scegliendo le giuste pedine. L’unica notizia, appunto, storta del pomeriggio sono le condizioni di Simonetti e Sonstevold. La speranza è che non sia nulla di grave, visto anche lo stop di Marinelli che si dovrà operare (vedi articolo).