Smalling, queste le richieste alla Roma! Proposta di rinnovo diversa – Sky

La Roma sta trattando con Chris Smalling per il rinnovo di contratto da firmare entro il prossimo giugno. L’inglese è in scadenza, da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulla situazione che vede l’Inter interessata speciale.

DISTANZA – La Roma vuole costruire il futuro con la sua colonna difensiva, Chris Smalling. Il calciatore è una sicurezza per José Mourinho, che non vorrebbe privarsi dell’inglese. Il contratto è in scadenza nel prossimo giugno, la dirigenza giallorossa ha iniziato le trattative per il rinnovo. Valentina Mariani, dagli studi di Sky Sport, ha dato questi aggiornamenti: «L’offerta la Roma l’ha già fatta, ma gli agenti vorrebbero un ritoccamento. Le opzioni sono un aumento dell’ingaggio o un triennale piuttosto che un biennale come proposto dalla dirigenza. Si sta discutendo e si è nel pieno della trattativa». Non c’è ancora l’intesa per il rinnovo, l’Inter intanto rimane vigile su un potenziale obiettivo a parametro zero per la prossima estate.