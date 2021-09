Youth League, primo successo per l’Inter di Chivu: 0-1 allo Shakhtar

L’Inter Primavera ottiene la prima vittoria in Youth League battendo 0-1 lo Shakhtar Donetsk, grazie alla rete nel primo tempo di Casadei. Per la squadra di Chivu sono quattro i punti in classifica.

VITTORIA − Partita tiratissima a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Inter, con i nerazzurri che vincono in UEFA Youth League. Dopo il primo tempo (vedi articolo) il match si accende nella ripresa con le due squadre che provano a vincerla. Al 53′, Losenko serve Buleza che di sinistro calcia altissimo nonostante la conseguente segnalazione per offside. Un minuto, la risposta dell’Inter con Peschetola che mette dentro una buona punizione su cui però non trova la deviazione nessun giocatore nerazzurro. Azione chiusa da Nunziatini che impatta contro la difesa ucraina. Al 61′ ci vuole un’ottima respinta di Rovida a salvare l’Inter con il quasi autogol di Fontanarosa. I nerazzurri provano a difendere l’ottimo risultato rischiando sette minuti più tardi con Honcharuk che in area tenta il tiro col destro, sorvolando di tanto la traversa. Nel finale, l’Inter la può chiudere con un ottimo pallone messo in area ma il rimpallo non favorisce la squadra di Chivu. Dopo quattro minuti il fischio finale: l’Inter vince per 0-1, volando a quota quattro punti in classifica dopo il pari all’esordio contro il Real Madrid.