Shakhtar Donetsk-Inter, una novità in vista per l’undici di Inzaghi − Sky

Shakhtar Donetsk-Inter, una novità in vista per l'undici di Inzaghi

È il giorno di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda gara di Champions League. Come riporta Marco Barzaghi di Sky Sport, c’è una novità nella probabile formazioni che schiererà Inzaghi

PUNTI − Barzaghi sulla gara di Kiev: «C’è voglia di far punti divertendosi, filosofia dei due allenatori. Roberto De Zerbi ha detto di non essere un allenatore che mette il pullman davanti la porta. Simone Inzaghi ha risposto alla domanda sulla Pazza Inter, dicendo che si sta divertendo. Differenza quindi rispetto allo scorso anno in cui l’Inter era un carrarmato. C’è bisogno di fare punti oggi, per non compromettere il percorso. Uscire con i punti è fondamentale per i nerazzurri».

NOVITÀ − Barzaghi ha poi aggiornato sulla probabile formazione dei nerazzurri: «C’è una novità, l’Inter si è allenata a Kiev. Sono in netto rialzo le quotazioni di Federico Dimarco a sinistra cosi come quelle di Hakan Calhanoglu. Aspettiamo verifiche, ma ci sono indicazioni importanti»