VIDEO – Bologna-Inter 1-3, Primavera: gol e highlights della partita

Bologna-Inter, match della terza giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Centro Tecnico Niccolò Galli.



RIPRESA DA TRE PUNTI – Bologna-Inter 1-3 nella terza giornata del Campionato Primavera 1. Sette punti su nove per l’Inter di Cristian Chivu, che sbriga la pratica nel corso della ripresa. Primo tempo con una traversa di Oliver Jurgens, a seguito di un tiro potentissimo. Il vantaggio arriva addirittura al 59′, con Cesare Casadei che di testa supera il portiere ospite su controcross da sinistra di Franco Carboni. Sei minuti dopo si ripete lo stesso schema: traversone di Carboni, colpo di testa in tuffo di Casadei e il portiere del Bologna si deve arrendere. Splendida la giocata di Jurgens nel finale, ma è ancora sfortunato perché Nicola Bagnolini gli nega la gioia del gol. La trova invece Nikola Iliev all’88’, con un destro deviato su assist di Mattia Zanotti. A inizio recupero fallo ai danni di Antonio Raimondo e rigore anche per il Bologna, che trasforma al 92′ con Alex Cossalter.

Video con gli highlights di Bologna-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.