Criscitiello: «L’Inter ha già dato risposte! Dopo Conte no disastro»

Criscitiello trova buone indicazioni dall’Inter dopo questo primo mese di partite. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, sostiene come l’addio di Conte sia già superato.

REAGITO – “L’Inter le prime risposte le ha già date. Il dopo Antonio Conte poteva essere un disastro annunciato e, invece, grazie al lavoro dirigenziale la squadra ha perso tanto ma ha ritrovato nuovi stimoli e nuovi protagonisti. L’esame Champions League è stato parzialmente superato perché se è vero che nel calcio conta solo il risultato è anche giusto fare delle riflessioni sul gioco di una squadra. L’Inter non ha demeritato contro il Real Madrid e al massimo ha peccato di ingenuità e qualche errore sulla lettura della partita. In campionato invece la squadra viaggia a gonfie vele e sta facendo vedere cose davvero interessanti. Sicuramente Edin Dzeko non è Romelu Lukaku ma se Joaquin Correa sta bene e Lautaro Martinez capisce che anche se sei del 1997 puoi essere un leader, allora, Simone Inzaghi potrà lottare per il titolo per la prima volta nella sua carriera. L’Inter sta bene in campo ma soprattutto ha entrambe le fasi. Perché è vero che quando attacca la squadra è sempre pericolosa ma anche in fase difensiva si muove da reparto e soffre poche volte. Se mettiamo l’Inter in lista per lo scudetto sarà curioso capire chi la affiancherà”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello