Campionato Primavera 1, 3ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Il weekend del Campionato Primavera 1 prende il via alle 17 di oggi, con l’anticipo odierno Sassuolo-Genoa. L’Inter di Chivu, reduce dall’1-1 allo scadere in UEFA Youth League col Real Madrid, tornerà in campo per ultima domenica: ecco il programma della terza giornata.

Sassuolo-Genoa venerdì 17 settembre ore 17 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Milan-Roma sabato 18 settembre ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Verona-Lecce sabato 18 settembre ore 11 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Juventus-Napoli sabato 18 settembre ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Pescara-Torino sabato 18 settembre ore 13 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Empoli-SPAL sabato 18 settembre ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Cagliari-Fiorentina domenica 19 settembre ore 10.45 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Sampdoria-Atalanta domenica 19 settembre ore 10.45 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Bologna-Inter domenica 19 settembre ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 6

Inter 4

Cagliari 4

Verona 4

SPAL 4

Genoa 3

Sampdoria 3

Atalanta 3

Juventus 3

Torino 3

Napoli 3

Lecce 2

Fiorentina 1

Bologna 1

Empoli 1

Milan 1

Sassuolo 1

Pescara 1