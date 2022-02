Vesely (Zilina U19): «Abbiamo studiato l’Inter, conosciamo i suoi punti di forza!»

Vesely presenta Zilina-Inter di UEFA Youth League . L’allenatore dello Zilina Under-19 dichiara di aver studiato talmente bene l’Inter Primavera da conoscere i suoi punti di forza da limitare. Di seguito le dichiarazioni di Vesely riprese dal sito ufficiale del club slovacco

TUTTO PER L’INTER – Per Vladimir Vesely il Play-Off di UEFA Youth League contro l’Inter (vedi informazioni) è la partita della stagione: «Abbiamo concentrato la maggior parte del nostro piano di allenamento su questa partita. L’abbiamo impostato in modo che tutti i giocatori siano il più preparati possibile per domani. Penso che tutti nel club non vedano l’ora di vivere questa partita. A partire dai ragazzi. Da sabato ci prepariamo insieme per affrontare l’Inter e abbiamo un quadro completo dei giocatori che hanno più chance di essere della partita. Abbiamo analizzato i video di alcune partite dell’Inter nel Campionato Primavera 1 e in UEFA Youth League. Hanno un’ottima squadra e giocatori fisicamente ben costruiti, quindi non sarà affatto facile. La possibilità di cambiare molto gioca a loro favore, perché sanno come cambiare impostazione in base alla situazione. Tuttavia, l’arma più pericolosa dell’Inter sono le situazioni che conoscono a memoria e con cui costruiscono gran parte dei gol. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Inoltre, giocano in maniera molto offensiva e non si risparmiano. In fase difensiva, invece, dopo aver perso palla, come avviene nel calcio italiano, tornano numerosi e si aiutano a vicenda. Ma credo che possiamo imporci ugualmente con le nostre armi».

Vigilia di Zilina-Inter di UEFA Youth League

ZILINA CI CREDE – Vasely crede fortemente nel suo Zilina Under-19, di cui anticipa alcune idee tecnico-tattiche: «Vogliamo sicuramente sfruttare la velocità dei nostri giocatori offensivi. Vogliamo costruire il nostro gioco su questo e fare affidamento su di esso. Naturalmente, sarà importante anche una buona difesa. Ma prima di tutto dobbiamo essere particolarmente pericolosi in attacco. E penso che abbiamo una possibilità con il nostro tipo di giocatori. Penso ancora che le possibilità siano 50 e 50. Tutto dipende dall’impostazione dei giocatori, che penso sarà molto buona da parte nostra. Sarà importante concentrarci subito su ogni duello, che l’Inter di solito affronta con grande energia. Prima provano a passare in vantaggio e poi difendono il risultato. Credo che possiamo gestire questo tipo di strategia. Ci impegneremo in base a questo stile di gioco. Crediamo che possa essere una partita equilibrata, che sarà un’esperienza per noi e per i tifosi». Queste le parole di Vasely alla vigilia di Zilina-Inter di Youth League.

Fonte: MSK Zilina [MSKZilina.sk]