FOTO – Inter Primavera, partenza per la trasferta di Youth League

PARTENZA – Inter Primavera in viaggio verso la Slovacchia. Zilina, nello specifico, dove domani alle 16.30 ci sarà un’importantissima sfida per la UEFA Youth League.

La squadra di Cristian Chivu a caccia di una vittoria per la qualificazione agli ottavi della competizione, dopo essere arrivata seconda nel girone alle spalle del Real Madrid.