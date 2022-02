Inter-Roma, possibile un cambio in ogni reparto per Inzaghi: ecco i ballottaggi

Inter-Roma è partita da non sbagliare per non fallire l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi di formazione ma è sicuro che ci sarà qualche modifica, probabilmente una per reparto. E i nomi in ballottaggio sono già noti

BALLOTTAGGI DELLA VIGILIA – Niente turnover in Inter-Roma ma rotazioni strategiche sì. L’Inter che affronterà la Roma in Coppa Italia potrebbe scendere in campo con più di una modifica di formazione. Il solito cambio per ogni reparto, che Simone Inzaghi (vedi video) ha già attuato più volte. E se in porta la candidatura del dodicesimo Andrei Radu appare complicata all’ombra del capitano Samir Handanovic, ma comunque non da escludere nelle vesti di “portiere di coppa”, negli altri reparti le scelte sembrano scontate. Ma anche i dubbi prima di Inter-Roma.

UN CAMBIO PER REPARTO – In difesa Andrea Ranocchia può prendere il posto di Stefan de Vrij, apparso poco brillante nel Derby di Milano. A centrocampo non dovrebbero esserci avvicendamenti in mezzo ma sulla fascia sì. Rifiaterà quasi sicuramente Ivan Perisic, rimpiazzato a sinistra più da Matteo Darmian che da Federico Dimarco (vedi focus). In attacco spazio ad Alexis Sanchez, che verrà affiancato probabilmente dall’ex Edin Dzeko con in panchina il “chiacchierato” Lautaro Martinez (vedi articolo). Questi i principali ballottaggi di Inzaghi alla vigilia di Inter-Roma, che sarà in sfida secca con rischio extra time. In palio le semifinali di Coppa Italia.