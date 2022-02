Brambati: «Derby? Importa vincere, non dominare. Portiere decisivo»

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio per analizzare il derby tra Inter e Milan, sottolineando anche l’importanza della prestazione di Mike Maignan.

PORTIERE DECISIVO – Questa l’analisi del procuratore Massimo Brambati su Inter-Milan: «Non importa dominare, ma vincere. In certe squadre devi vincere e il Milan lo ha fatto. Prima di andare in sala stampa a dire che il fallo di Giroud ha innervosito la squadra bisognerebbe rivedere l’episodio, visto che il fallo non c’è. È inutile accampare scuse e dire che hai dominato. Se non l’hai chiusa è per colpa tua e perché il portiere avversario ha fatto il suo».