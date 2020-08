UEFA Youth League, oggi gli ottavi rimasti con Inter-Rennes: il calendario

L’UEFA Youth League riprende oggi con gli ultimi due ottavi di finale, rinviati per l’emergenza Coronavirus. Inter-Rennes “inaugura” la seconda fase del torneo, in maniera speciale perché i nerazzurri si erano inizialmente ritirati (complice l’emergenza) e sono stati riammessi. A seguire Juventus-Real Madrid che definisce l’accoppiamento.

UEFA YOUTH LEAGUE 2019-2020 – OTTAVI DI FINALE



Inter-Rennes domenica 16 agosto ore 15 – diretta TV 20

Juventus-Real Madrid domenica 16 agosto ore 18 – diretta TV 20

Tutte le partite del torneo, sia gli ottavi di finale di oggi sia le Final Eight in programma da martedì 18 agosto, si giocheranno al Colovray Stadium di Nyon, in Svizzera, a porte chiuse. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si va subito ai rigori, senza che ci siano i tempi supplementari. Qui il tabellone della fase finale della Youth League 2019-2020.