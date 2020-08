UEFA Youth League, domenica si riparte con Inter-Rennes. Il calendario

L’UEFA Youth League è ferma da marzo per l’emergenza Coronavirus, ma questo weekend torna in campo per finire la stagione. L’Inter giocherà col Rennes, dopo l’esito del procedimento disciplinare (vedi articolo) che ha riammesso la Primavera di Madonna (aveva rinunciato alla partita cinque mesi fa per la pandemia). Di seguito il calendario.

UEFA YOUTH LEAGUE 2019-2020 – IL CALENDARIO

OTTAVI DI FINALE

Inter-Rennes domenica 16 agosto ore 15

Juventus-Real Madrid domenica 16 agosto ore 18

QUARTI DI FINALE

3 Midtjylland-Ajax martedì 18 agosto ore 15

1 Dinamo Zagabria-Benfica martedì 18 agosto ore 18

4 Red Bull Salisburgo-Lione mercoledì 19 agosto ore 15

2 Vincente Inter/Rennes-Vincente Juventus/Real Madrid mercoledì 19 agosto ore 18

SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 3 sabato 22 agosto ore 18

2 Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 2 sabato 22 agosto ore 18

FINALE

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 martedì 25 agosto ore 18

Tutte le partite della fase finale di UEFA Youth League (inclusi gli ottavi Inter-Rennes e Juventus-Real Madrid) si giocheranno al Colovray Stadium di Nyon, in Svizzera, a porte chiuse. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si va ai rigori, senza che ci siano i tempi supplementari.