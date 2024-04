Settore Giovanile Inter, previsti 4 match: programma completo weekend

Domenica 14 aprile alle ore 20.45 la Prima Squadra dell’Inter sarà impegnata in casa contro il Cagliari, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Questo invece il quadro completo del vivaio nerazzurro per il weekend.

UNDER 19

Venerdì 12 aprile, ore 18:00 – Campionato, 29ª giornata: Sassuolo vs INTER – Stadio “E. Ricci”, Piazza Risorgimento, Sassuolo (MO).

UNDER 18

Domenica 14 aprile, ore 11:00 – Campionato, 27ª giornata: Lazio vs INTER

UNDER 17

Domenica 14 aprile, ore 15:00 – Campionato, 24ª giornata: INTER vs Sudtirol – Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15

Domenica 14 aprile, ore 11:00 – Campionato, 25ª giornata: Udinese vs INTER – Centro Sportivo “Germano Mian”, Piazzale Atleti Azzurri D’italia, Cormons (GO).

Fonte: Inter.it