Milan-Inter Primavera 2-2: Chivu fallisce l’aggancio alla zona playoff

Il pareggio in Milan-Inter non soddisfa totalmente Cristian Chivu, che ha visto la vittoria sfuggire per un errore individuale – ingenuità di Kassama – mancando così l’aggancio alla zona playoff

AGGANCIO MANCATO – Cristian Chivu non può essere totalmente soddisfatto del risultato di Milan-Inter Primavera, giocatasi ieri sera. Il tecnico nerazzurro aveva accarezzato la vittoria fino al 74′, quando Cuenca è riuscito a pareggiare i conti. L’aspetto più deludente riguarda il modo in cui arriva il pareggio rossonero. L’Inter prende gol nel momento in cui si trova in superiorità numerica – al 72′ Casali era stato espulso per un fallo su Owusu – e lo fa per colpa di un’ingenuità individuale. Lo stop sbagliato di Kassama (qui la pagella del difensore nerazzurro) consente a Sia di recuperare palla e servire Cuenca, che senza troppi problemi riesce a battere Botis. Un errore che potrebbe rivelarsi decisivo per il campionato nerazzurro.

OBIETTIVO EN-PLEIN – Esposito e compagni ieri avevano la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff, che ora dista 4 punti, data la vittoria odierna della Juventus contro il Napoli. I bianconeri, al momento, occupano la sesta piazza, l’ultima che consente l’accesso ai playoff per il titolo del campionato Primavera 1. A 3 giornate dalla fine, i nerazzurri dovranno collezionare necessariamente 9 punti sui 9 disponibili, e sperare contemporaneamente in un passo falso delle pretendenti. I nerazzurri affronteranno Sampdoria, Cesena e Napoli, tre formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. L’obiettivo è vincere e nel frattempo sperare. La possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso ancora non si è esaurita, sebbene sia difficile.