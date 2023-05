Fabbian, Inzaghi non ne fa a meno: ancora titolare in Bari-Reggina

Fabbian ancora titolare in Bari-Reggina, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Il giovane in prestito dall’Inter sempre più importante, soprattutto in questo finale di stagione.

ALTRA DA TITOLARE – Giovanni Fabbian ancora una volta titolare per la sua trentacinquesima partita da titolare (su trentasette). Il centrocampista in prestito dall’Inter non trova la via del gol da Cittadella-Reggina del 18 febbraio. Sempre fondamentale in questa stagione per Filippo Inzaghi che punta forte su di lui anche per queste ultime giornate di campionato.