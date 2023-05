Inter-Sassuolo, Gagliardini dal 1′! Non unica novità: la probabile formazione

Inter-Sassuolo vedrà ancora diversi cambi di formazione rispetto l’ultima schierata da Simone Inzaghi che dovrà inevitabilmente cambiare qualcosa giocando ogni tre giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Gagliardini torna a giocare titolare, ma non sarà l’unico cambio.

PROBABILE FORMAZIONE – Si torna subito in campo dopo la vittoria nella semifinale di andata in Champions League contro il Milan. Inter-Sassuolo è la sfida in programma oggi a San Siro alle 20:45. Come spesso accade in campionato, ancora diversi cambi per la formazione di Simone Inzaghi: confermato Samir Handanovic tra i pali. Torna anche Danilo D’Ambrosio dopo l’infortunio, completerà il reparto difensivo con Stefan de Vrij e Francesco Acerbi spostato sul centro-sinistra. Torna titolare anche Raoul Bellanova, favorito sia su Denzel Dumfries che su Matteo Darmian. A centrocampo Marcelo Brozovic prende il posto di Hakan Calhanoglu mentre ritorna Roberto Gagliardini al posto di Nicolò Barella. Completa il reparto l’insostituibile Henrikh Mkhitaryan con Federico Dimarco a sinistra. Torna la coppia d’attacco versione Serie A formata da Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lukaku.