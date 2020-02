Madonna: “Gara affrontata bene. Satriano? Segnali positivi”

A margine della vittoria dell’Inter Primavera contro il Genoa (qui il report), Armando Madonna, allenatore dei nerazzurri, ha parlato della sfida e dei prossimi impegni dei ragazzi della primavera. Dichiarazioni raccolte dall’inviato di Inter-news.it presente sul posto Daniele Berardi.

OTTIMO APPROCCIO – Armando Madonna è soddisfatto per la vittoria dell’Inter e per l’approccio positivo alla gara. Parole di elogio anche per Martin Satriano:«Approccio diverso nel primo tempo rispetto alle ultime partite? Si, ne avevamo parlato in queste ultime volte con voi(i giornalisti, ndr) degli approcci nei primi tempi, ma forse probabilmente era una questione fisica. Nel secondo tempo uscivamo sempre, però se all’inizio vai sotto diventa tutto più difficile. Oggi l’abbiamo affrontata bene contro un’avversaria forte fisicamente, abbiamo retto il duello fisico e siamo riusciti a proporci in avanti con buone giocate e siam riusciti poi a sbloccare con le occasioni che abbiamo avuto. E questo ha fatto la differenza. Satriano? Segnali positivi, sta facendo bene. È entrato subito nell’idea di gioco che abbiamo e soprattutto, vista l’assenza di Mulattieri in coppa, dobbiamo trovare la condizione di tutti e tre gli attaccanti. Sono contento che tutti e tre abbiano fatto gol»

YOUTH LEAGUE – Il pensiero va poi alla Youth League, manifestazione internazionale a cui parteciperanno i ragazzi di Madonna. Prima, però, l’impegno in campionato contro il Bologna: «Youth League? È bello fare la coppa. Ma adesso pensiamo al Bologna, dobbiamo recuperare qualche punto in campionato. Dobbiamo prepararci bene per quella partita. È chiaro che la partita con il Rennes come visibilità per questi ragazzi è molto importante. Qualcosa abbiamo visto, al momento stiamo preparando le altre partite. Quando arriverà il momento vedremo. Fisicamente stiamo crescendo, speriamo di arrivare lì nel momento in cui stiamo meglio»