Inzaghi: “Partita con l’Inter vinta con merito. Scudetto? Vediamo ad aprile”

Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa indetta alla vigilia di Genoa-Lazio, è tornato sulla vittoria dei biancocelesti contro l’Inter. Una battuta anche sugli obiettivi stagionali.

MERITATA – Simone Inzaghi torna sulla vittoria della Lazio ai danni dell’Inter, che ha permesso i biancocelesti di scavalcare la squadra nerazzurra in classifica. Vittoria arrivata, secondo il tecnico biancoceleste, con merito: «Vittoria con l’Inter? Ottima gara, da squadra matura. Andare sotto come siamo andati sotto noi, alla fine del primo tempo siamo stati bravi a rimanere lucidi. E alla fine penso che abbiamo vinto meritatamente contro una grande squadra. Scudetto? Sappiamo qual è il nostro obiettivo, dal quale siamo partiti sin dal ritiro. In questo momento abbiamo 17 punti di vantaggio sulla quinta in classifica. Veniamo da 15 vittorie e 3 pareggi. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Mancano tantissime partite. Ad aprile si tireranno le conclusioni».