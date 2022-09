Italia U16, doppia amichevole con la Svizzera: due giovani Inter convocati

L’Italia Under 16 affronterà i pari età della Svizzera in una doppia amichevole in programma il 13 e 15 settembre. Tra i ventidue convocati dal Commissario Tecnico Daniele Zoratto, presenti anche due giovani dell’Inter.

NERAZZURRI PRESENTI – L’Italia Under 16 scende in campo contro i pari età della Svizzera in una doppia amichevole in programma martedì 13 settembre alle ore 16 e giovedì 15 settembre alle ore 12.30 allo Stadio Comunale di Ascona. Il Commissario Tecnico azzurro, Daniele Zoratto, ha diramato la lista dei ventidue convocati che si raduneranno nel pomeriggio di domenica 11 settembre. Tra questi anche due giovanissimi dell’Inter.

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Edoardo Sturli (Fiorentina), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Alessandro Luchetti (Inter), Manuel Maffessoli (Atalanta), Cristian Cama (Roma), Jacopo Contarini (Juventus);

Centrocampisti: Alessandro Di Nunzio (Roma), Diego Pisani (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Niccolò Gariani (Atalanta), Martino Odero (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Mattia Mosconi (Inter), Alex Castiello (Atalanta), Stefano Maiorana (Fiorentina), Francesco Castaldo (Bologna).

Fonte: FIGC.it