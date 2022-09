Padovan: «Inter, principio di crisi. Deve vincere col Torino! L’obiettivo»

Giancarlo Padovan ha parlato dell’Inter a seguito della sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Bayern Monaco in Champions League.

VERO OBIETTIVO – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan a seguito della sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. «Perché è arrivata questa sconfitta? Perché il Bayern è nettamente più forte dell’Inter in assoluto e l’Inter viene da una sconfitta col derby che l’ha resa ancora più mogia. E a tratti è stata a guardare il Bayern che giocava. Credo che in questo momento i cambi di Inzaghi non abbiano smosso molto, ma era giusto farli. Inzaghi ha detto ieri: “Neuer ha parato quanto Onana“. Si sbaglia. Neuer ha fatto due mezze parate su due mezzi tiri. Onana ha fatto dieci parate e tutte molto importanti o decisive. L’Inter è giù. Oso dire che è al principio di una crisi e che se vuole uscirne subito, deve trovare la vittoria con il Torino e rimettersi in pista per il campionato. Questo è il vero obiettivo dell’Inter. La Champions non la si dimentica, la si onora. Si cerca di fare il massimo, ma con Barcellona e Bayern Monaco io penso che il turno sia impossibile da passare».

Fonte: Sky Sport