Biasin: «Esonero Inzaghi? Non ha senso. Inter vale più di questo strazio»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’ipotesi esonero di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter in casa contro il Bayern Monaco.

IPOTESI ESONERO – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sull’ipotesi esonero di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco. “Ipotizzare l’esonero di un tecnico che ha appena prolungato il suo contratto non ha senso. Inzaghi e l’Inter sono in chiara difficoltà, ma a settembre non si devono chiedere “teste”, si devono pretendere “reazioni”. Da lui e da un gruppo che vale molto più di questo strazio“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin