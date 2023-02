Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali: un ritorno in attacco

Inter-Sampdoria Primavera, le formazioni ufficiali. Tra poco i ragazzi di Chivu scenderanno in campo per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Torna Iliev tra i titolari rispetto l’ultima sfida con il Torino.

INTER-SAMPDORIA PRIMAVERA, FORMAZIONI UFFICIALI:

Inter (4-3-3): 21 Calligaris; 2 Zanotti, 28 Stante, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 7 Martini; 30 Owusu, 22 Curatolo, 11 Iliev.

In panchina: 1 Botis, 12 Bonardi, 8 Grygar, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Kassama, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Nezirevic, 27 Dervishi.

Allenatore: Cristian Chivu

Sampdoria: 33 Scardigno; 38 Savio, 42 Peretti, 3 Migliardi, 43 Di Mario; 40 Uberti, 8 Paoletti, 18 Segovia; 7 Pozzato; 30 Leonardi, 9 Montevago.

A disposizione: 25 Regher, 32 Gentile, 2 Villa, 5 Cecchini Muller, 6 Pellizzaro, 10 Malagrida, 11 Chilafi, 14 Porcu, 16 Miettinen, 21 Ntanda, 23 Straccio, 24 Caruana, 29 Ivanovic, 39 Tozaj.

Allenatore: Tufano Felice