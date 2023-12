Inter-Real Sociedad Primavera LIVE, UEFA Youth League: data, ora, cronaca e info

Inter-Real Sociedad Primavera sarà la sesta ed ultima giornata del gruppo D di UEFA Youth League. La squadra di Cristian Chivu è obbligata a vincere per sperare almeno nella qualificazione al turno successivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

SESTA GIORNATA – L’Inter Primavera è obbligata a vincere la sesta ed ultima giornata della UEFA Youth League contro la Real Sociedad. Il match è in programma alle ore 12 al Konami Youth Development Centre, sarà il primo della giornata di partite tra le giovanili. Cristian Chivu dovrà inoltre sperare in un risultato favorevole dall’altra gara del gruppo D: una vittoria del Salisburgo ai danni del Benfica. L’Inter ha ottenuto appena quattro punti in cinque impegni, non raggiungendo mai un successo ma perdendo solo con il Salisburgo in casa. La situazione non è ancora chiusa, si decide tutto nei prossimi 90 minuti tra il campo di Milano e quello in Austria, dove si giocherà sempre di martedì alle ore 14.30. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di Inter-News.it o scaricare l’app gratuita, dove ci sarà la cronaca LIVE testuale a partire dalle ore 11.30. Connettendosi su Sky Sport Uno sarà possibile anche vedere la gara. Presenti aggiornamenti sull’incontro, tabellino e copertura totale del match-day.