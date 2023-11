Inter Primavera, cosa serve per la qualificazione in UEFA Youth League

L’Inter Primavera si trova in una situazione molto difficile in UEFA Youth League. Alla quinta giornata della competizione nel gruppo D ha appena quattro punti, di seguito la spiegazione del modo in cui può ancora qualificarsi al turno successivo.

SITUAZIONE – L’Inter Primavera pareggia anche la quinta partita in Europa con il Benfica per 1-1. Adesso nel gruppo D di UEFA Youth League i nerazzurri sono terzi a pari punti con la quarta, ossia la Real Sociedad, a quota 4. Al secondo posto c’è il Benfica con sei punti, al primo il Salisburgo già qualificato con undici. I ragazzi di Cristian Chivu arrivano all’ultima partita della competizione trovandosi obbligati a vincere, ma non serve solo questo. Quattro pareggi ed una sola sconfitta nel percorso nerazzurro, proprio contro la capolista Salisburgo. L’ultima gara sarà al Konami Youth Development Centre di Milano con la Real Sociedad. Il Benfica sarà impegnato in Austria, la squadra portoghese è quella che interessa. La qualificazione è difficile, ecco come potrebbe arrivare.

CLASSIFICA GRUPPO D: Salisburgo 11 (12 GF, 6 GS), Benfica 6 (6 GF, 6 GS), Inter 4 (8 GF, 9 GS), Real Sociedad 4 (8 GF, 13 GS).

INTER PRIMAVERA QUALIFICATA SE:

Vince contro la Real Sociedad / Il Benfica perde con il Salisburgo. Vince contro la Real Sociedad / Il Benfica pareggia con il Salisburgo (con meno gol segnati dell’Inter in classifica).

C’è perciò l’obbligo di vincere, serve però anche che il Benfica non vinca nella trasferta. In caso di successo portoghese sarebbe eliminazione certa. In caso di pari invece c’è una situazione particolare: i ragazzi di Lisbona non dovranno chiudere con più gol segnati dell’Inter nel girone. Per ora i nerazzurri sono a otto, il Benfica a sei. Questo perché la differenza reti per la squadra di Cristian Chivu è -1, mentre per gli avversari 0.