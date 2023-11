Benfica-Inter, Schmidt fa la formazione senza terzini ‘veri’

Due ore a Benfica-Inter, che alle 21 sarà l’ultima trasferta del girone di Champions League. In attesa della formazione ufficiale, quella di Schmidt (già eliminato ma a caccia del terzo posto) prevede quasi certamente dei terzini adattati.

OPZIONI COMPLESSE – Per Benfica-Inter le fasce potrebbero essere una chiave, perché i portoghesi sono costretti a schierare due terzini adattati. A destra ci sarà Fredrik Aursnes, che nella scorsa stagione giocò a centrocampo (il suo ruolo) e andò anche in gol nel 3-3 del ritorno dei quarti di finale. Questo perché il titolare, Alexander Bah, è fuori da un mese per infortunio. A sinistra invece va Morato, che ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa, avendolo già fatto contro lo Sporting CP in campionato e il Famalicao in Taça de Portugal, le ultime due partite. Una scelta, quella di Roger Schmidt, per sostituire Juan Bernat e che non tiene in considerazione David Jurasek, in teoria il suo ricambio come ruolo naturale ma evidentemente non troppo apprezzato.

GLI ALTRI – Nel Benfica andrà fuori un ex Inter, ossia Joao Mario, che partirà dalla panchina. Sugli esterni ci sono Angel Di Maria e Rafa Silva, con David Neres indisponibile, mentre da trequartista va Orkun Kokcu. Il turco-olandese ha recuperato da un infortunio a un piede, giocando uno spezzone nel match vinto 2-0 sabato. Davanti nelle ultime tre partite è sempre cambiato il centravanti di Schmidt: prima Arthur Cabral, poi Petar Musa e infine Casper Tengstedt. Quest’ultimo potrebbe essere confermato, anche per dare qualche novità in Champions League dove le Aguias sono il peggior attacco delle trentadue partecipanti (un solo gol). Difesa con Nicolas Otamendi e Antonio Silva (assente all’andata per squalifica), centrocampo con Florentino Luis e l’interessantissimo Joao Neves. In porta lo “spauracchio” Anatoliy Trubin. Questa la probabile formazione di Schmidt per Benfica-Inter: Trubin; Aursnes, Otamendi, Antonio Silva, Morato; Joao Neves, Florentino Luis; Di Maria, Kokcu, Rafa Silva; Tengstedt.