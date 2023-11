LIVE – Schmidt e Morato in conferenza alla vigilia di Benfica-Inter

Schmidt e Morato saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter. L’allenatore e il difensore risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 17. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

17.26 Finisce qui la conferenza stampa di Schmidt, alle 20 parleranno Inzaghi e Carlos Augusto.

Cosa cambia in attacco, a prescindere dalla scelta su chi gioca?

Ovviamente Gonçalo Ramos era un giocatore che l’anno scorso giocava sempre, perché faceva sempre bene. È per questo che il club ha ricevuto molti milioni da lui. Poi devi essere bravo a trovare uno che sia allo stesso livello, per trovare lo stesso bilanciamento. Abbiamo avuto cambi non solo in attacco, dobbiamo sapere di poter giocare un buon livello di calcio anche con altri interpreti.

Cabral, Musa, Tengstedt: nelle ultime partite sempre un centravanti diverso. Cosa serve a uno di questi per diventare titolare fisso?

Come centravanti del Benfica serve un giocatore completo. La nostra idea di calcio è essere proattivi e aggressivi, secondo me tutti e tre hanno spazio per migliorare e fare meglio. Vedrò a chi dare un’occasione in questa partita: cerco di analizzare anche le prestazioni in allenamento. Tengstedt ha fatto molto bene nelle ultime settimane, è molto cresciuto da gennaio quando è arrivato. Sono molto contento della sua prestazione nell’ultima partita, era coinvolto in ogni azione d’attacco.

Schmidt, come giudica l’andata?

Primo tempo equilibrato, con la migliore occasione forse nostra. Poi hanno aumentato i ritmi e noi siamo stati sfortunati con gli infortuni di Bah, Di Maria e Kokcu. Nel loro stadio hanno dimostrato di avere le qualità per vincere ed è arrivato l’1-0, non è una vergogna aver perso. Ora però sarà una partita diversa, dobbiamo imparare dall’andata e fare meglio per vincere. Sarà sempre difficile vincere contro l’Inter, così come segnare perché sono molto forti e organizzati oltre che capaci di vincere i duelli individuali. Chiunque affronta l’Inter deve lottare per vincere, sarà lo stesso anche per noi. Ci abbiamo già giocato due volte la scorsa stagione e una in questa, dobbiamo pensare di poter migliorare in ogni partita per fare meglio.

Uno dei problemi del Benfica è stato il terzino sinistro, tanto che ora sta giocando Morato adattato. Qual è invece il giudizio su Jurasek?

Credo che David abbia avuto una buona partenza nel Benfica. Poi si è infortunato, è stato fuori un paio di settimane. Ora non è al meglio, ma è normale che un giocatore arrivato al Benfica da un campionato minore necessiti di tempo per inserirli. Credo che la stessa cosa sia avvenuta lo stesso con Bah, che poi alla fine è diventato un giocatore molto importante. Dobbiamo usare ogni singolo minuto nelle partite per fare progressi.

Cambierà qualcosa a livello tattico?

Abbiamo giocato con Florentino Luis e Joao Neves perché hanno fatto bene. Morato si è spostato largo a sinistra, ci ha dato stabilità e nella mia opinione il comportamento tattico è stato buono. Adesso ci sono alcuni giocatori tornati, possiamo usare ogni singola partita per migliorare la condizione. Non abbiamo avuto tanto tempo in stagione, stiamo cercando di migliorare. Troveremo davanti una grande squadra, ma crediamo di avere delle opportunità.

Perché questa differenza di rendimento fra questa stagione e la scorsa?

L’ho già detto altre volte: abbiamo perso Grimaldo, Gonçalo Ramos e non dimentichiamoci di Enzo Fernandez. Ci sono giocatori che hanno necessità di adattarsi, abbiamo avuto alla prima giornata un’espulsione dopo otto minuti e non è stato facile. Ma non ci dobbiamo più pensare: a volte, a questi livelli di calcio, i piccoli errori sono decisivi. Ora dobbiamo pensare a domani, per fare una buona partita e vincerla senza pensare più di tanto alla situazione del gruppo. Non possiamo restare in Champions League, ma vogliamo ottenere il passaggio in Europa League.

Cosa si aspetta da domani?

Non sappiamo quale sarà l’approccio dell’Inter, ma sono qualificati per gli ottavi. Sarebbe una grande differenza se finissero primi o secondi, potrebbe servirgli la differenza reti. Non siamo contenti di questa situazione nella fase a gironi, domani sarà un’occasione di vincere una partita contro una delle migliori squadre d’Europa già dall’anno scorso. Anche in questa stagione ha mostrato grandi qualità, può andare avanti nella competizione. Per noi è una grande opportunità di continuare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite, fra lo Sporting CP e la coppa. Abbiamo fiducia e domani vogliamo fare un altro step: giocare bene e vincere la partita.

17.12 Finisce qui la conferenza stampa di Morato, ora parla Schmidt.

Si è detto che l’Europa League sia una competizione minore, avete interesse di giocarla?

Era un nostro obiettivo all’inizio andare avanti in Champions League, ora è cambiato ma vogliamo continuare in Europa.

Si può dire che ci sia una rivalità con l’Inter per cercare la prima vittoria nelle quattro partite di quest’anno?

No, non ho nulla contro l’Inter. Vogliamo vincere perché non abbiamo fatto bene nelle prime quattro giornate, ci servono punti per andare in Europa League e sarebbe comunque un buon risultato per noi.

Morato, come puoi dare profondità all’attacco giocando a sinistra da centrale adattato?

Il Benfica da inizio campionato ha voluto giocare la palla. Mi metto in quella posizione, faccio in modo di adattarmi in allenamento e attaccare meglio.

Come ti sei trovato a giocare da difensore a sinistra anziché centrale?

È una posizione differente della mia, è chiaro. Devo adattarmi, sono comunque a disposizione del Benfica.

Come si può spiegare la differenza di rendimento fra questa stagione e le scorse di Champions League?

Fa parte del calcio. Nella scorsa stagione abbiamo fatto un buon lavoro e raggiunto i quarti di finale, ora non abbiamo ottenuto quello che speravamo.

Hai già parlato con il presidente o l’allenatore per il futuro?

Non oggi. Il mio futuro è qui, sto pensando alla partita di domani.

Il Benfica ha avuto difficoltà con l’Inter nell’ultimo periodo.

Speriamo che la partita sarà differente. Per noi è una partita importante, vogliamo cercare di iniziare a vincere.

Cos’è cambiato dall’andata?

Non abbiamo cambiato molto dal match di andata. Siamo preparati e speriamo di fare una bella partita.

17.06 Si inizia da Morato.

17.00 Ci sarà Morato assieme a Schmidt.

16.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Roger Schmidt. Il tecnico presenterà Benfica-Inter, partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Estadio da Luz di Lisbona e valida per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà anche un giocatore, si attende di capire chi. Nell’attesa scopri chi sarà assieme a Simone Inzaghi alle 20.