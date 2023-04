Roma-Inter, Champions League in palio: biglietti già in vendita

Si scalda la corsa a un posto per la prossima Champions League. Tanto passerà anche da Roma-Inter in programma nel weekend del 6-7 maggio (orario ancora da confermare). I giallorossi hanno aperto la vendita dei biglietti, per cercare di riempire lo stadio Olimpico.

BIGLIETTI IN VENDITA – Ci sarà senza ombra di dubbio il tutto esaurito allo stadio Olimpico per Roma-Inter, gara in programma nel weekend del 6-7 maggio con orario ancora da confermare. La società giallorossa ha già aperto la vendita dei biglietti, acquistabili a partire da 45 euro. Ma non solo: proposta anche l’offerta con il pacchetto per le gare contro i nerazzurri e contro la Salernitana. La Roma punta a riempire il più possibile lo stadio, per un ultimo rush importantissimo per la volata alla prossima Champions League.