Inter Primavera, test con vittoria! Tris contro il Sassuolo

Amichevole ufficiale per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, in campo oggi a Vipiteno contro il Sassuolo. Una bella vittoria per i nerazzurri(ni) contro i rivali.

TRIS – Amichevole per l’Inter Primavera, che prosegue la sua preparazione a Vipiteno. La squadra di Cristian Chivu è scesa in campo contro il Sassuolo, raccogliendo una convincente vittoria per 0-3 in amichevole. A fissare il risultato ci hanno pensato le reti del capitano Sarr (12′), Di Maggio (34′) e Berenbruch (69′).