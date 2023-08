Inter Primavera pronta all’esordio: ecco la rosa Under-19 di Chivu

Nuova stagione al via per l’altrettanto nuova rosa dell’Inter Primavera di Chivu, che si rinnova in tutti i reparti. Tante novità nella squadra del tecnico rumeno, che guiderà l’Under-19 nerazzurra per la terza stagione consecutiva, proprio come il collega Inzaghi in Prima Squadra



L’diè pronta al debutto stagionale in, in programma venerdì 25 agosto in casa contro l’(ore 18:00). La nuova rosa a disposizione del tecnico rumeno è finalmente ufficiale. Spicca la presenza di alcuni giovani spesso aggregati alla Prima Squadra dima anche alcune assenze. Tra tutte quella del talento irlandese(2005), in procinto di lasciare l’dopo il bulgaro(2004). Uno scenario che lascia l’amaro in bocca per via dell’enorme potenziale ancora inespresso. Eppure che Zefi che potesse seguire la scia di Iliev è nell’aria da tempo in casa Inter . L’Inter di Chivu ripartirà con un po’ meno fantasia sulla trequarti ma con tanta ambiziosa gioventù pronta a stupire. Di seguito la rosa ufficiale dei trenta calciatori della nuova Inter Under-19, divisi per reparto e ordinati per numero di maglia, con l’anno di nascita indicato tra parentesi.

Inter Primavera – PORTIERI

Alessandro(2005)Francesco(2006)Paolo(2005)

Inter Primavera – DIFENSORI

Alem(2004)Matteo(2007)Giacomo(2005)Matteo(2005)Francesco(2005)Tommaso(2005)Samo(2004)Kouadio(2006)Riccardo(2005)Mike(2005)Christos(2005)

Inter Primavera – CENTROCAMPISTI

Aleksandar(2005)Leonardo(2005)Luca(2005)Issiaka(2004)Daniele(2005)Thomas(2005)Tommaso(2005)Giuseppe(2005)Giacomo(2006)Ebenezer(2004)

Inter Primavera – ATTACCANTI

Enoch(2005)Makhtar(2004)Gabriele(2005)Jan(2004)Matteo(2006)Oumar(2005)Questa la rosa ufficiale attuale dell’Inter Primavera di Chivu ma solo a calciomercato chiuso diventerà definitiva, con altre possibili entrate (o promozioni dall’Under-18, ndr) e uscite extra.