Inter, le gare del Settore Giovanile in programma: il quadro del weekend

Questo fine settimana la Prima Squadra nerazzurra non giocherà nel campionato di Serie A per via della pausa per le Nazionali. Questo invece il quadro completo del vivaio nerazzurro per il weekend.

UNDER 18 SERIE A E B

Sabato 26 marzo 2022 – Torneo di Viareggio, Quarti di Finale

INTER vs Empoli ore 15.00 (Stadio Melani, Pistoia)

UNDER 17 SERIE A E B

Domenica 27 marzo 2022 – Campionato, 23^ giornata

INTER vs Monza ore 15.00 (Centro di Formazione Suning)

UNDER 16 SERIE A E B

Sabato 26 marzo 2022 – Amichevole

INTER vs Como ore 15.00 (Centro di Formazione Suning)

UNDER 15 SERIE A E B

Sabato 26 marzo 2022 – Amichevole

INTER vs Renate ore 15.30 (Centro Sportivo Enotria)

Fonte: Inter.it