Inter-Lazio Primavera 6-2, pagelle: show da 10 per Chivu. Solo promossi

L’Inter domina e surclassa la Lazio vincendo con il risultato di 6-2 alla sedicesima giornata del Campionato Primavera 1. Aleksandar Stankovic e Luca Di Maggio sono i migliori in campo, le pagelle della gara.

Calligaris 6: Incolpevole sul gol di Napolitano, rischia però poco dopo azzardando un’uscita sbagliata su una punizione poi smanacciata in corner.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Impeccabile in fase offensiva, una marcia in più sulla fascia destra. Milani però lo mette in difficolta, poi Sulejmani viene lasciato solo sul secondo gol biancoceleste.

Stante 6: La colpevolezza sul gol di Napolitano è relativa, il tiro del calciatore della Lazio è stupendo. Per il resto guida da leader i compagni alla vittoria.

Stabile 7: Tornato dopo tanto tempo tra i titolari della squadra di Chivu dimostra il motivo per cui lo dovrebbe essere sempre. Segna il quarto gol dell’Inter e detta legge durante la partita.

– dal 58′ Matjaz 6: Non gli è richiesto alcun intervento importante, la partita fila liscia fino al 90′.

Cocchi 7: Lascia gli spazi giusti sulla sinistra per la corsa di Quieto e degli altri che passano da quelle parti. Su angolo è un fattore, ne batte due da cui nascono i gol dell’Inter.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 8: Una partita perfetta del centrocampista, o meglio dire del tutto-campista dell’Inter! Recupera una quantità di palloni indefinibile, segna il 2-0 proprio beffando il difensore avversario e approfittando dell’errore.

– dal 58′ Akinsanmiro 6: Entra e fa quello che serve per mantenere intatti gli equilibri.

Stankovic 8: Il gol che apre il match è fantastico ed è il suo classico tiro dalla distanza. Il secondo è un colpo di testa sul primo palo e chiude la pratica. Aggiunge delle geometrie fondamentali per la manovra, prestazione perfetta.

Berenbruch 7: Tanta, tantissima quantità, poi anche il gol per riallungare sulla Lazio. Nel secondo tempo si sposta sulla fascia e dà l’equilibrio giusto quando serve.

– dal 66′ Bovo 6: Aiuta Stankovic nella gestione delle ultime palle della partita, fa spostare Berenbruch sulla fascia.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 6.5: Sbaglia un gol già fatto su assist di Sarr, ma la sua immensa qualità è utile per la vittoria ed il dominio nerazzurro. Tecnicamente non sbaglia mai.

Sarr 6.5: Fa l’assist perfetto per il terzo gol di Berenbruch, si porta a spasso la difesa biancoceleste tremendamente in difficoltà oggi.

– dal 58′ Zuberek 7: Sfiora il gol già con un tiro di controbalzo con il piattone di destro, Magro lo respinge. Sul cross di Cocchi ribadisce in rete per la prima volta in stagione.

Quieto 6.5: Fa una prestazione di alto livello al pari dei suoi compagni in attacco. Una spina nel fianco che si trova alla perfezione con Cocchi alle spalle.

– dal 78′ Vedovati S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 10: La versione migliore degli ultimi tre anni dell’Inter Primavera. La creatura perfetta bramata, voluta e cercata da Cristian Chivu finalmente è arrivata. Pressing di un incredibile ritmo fin dai primi minuti, sovrapposizioni continue sulle fasce e ripartenze a campo aperto guidate con gli inserimenti delle mezzali. La partita con la Lazio non ha errori, se non quello sul secondo gol subito. Sei gol alla seconda in classifica, allungo a +4 e soprattutto il titolo di campioni d’Inverno. Il 2024 non poteva iniziare meglio di così, che grande Inter!