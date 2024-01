Inter, Verona accusa e insinua complotti: grave! L’obiettivo è sviare

L’Inter ha vinto la prima partita del 2024 battendo il Verona a San Siro, non senza difficoltà e le solite polemiche arbitrali. Tre punti pesanti e importantissimi a livello di classifica dato che la Juventus, impegnata domenica a Salerno, non avrà possibilità di agganciare i nerazzurri in vetta. Al termine della sfida il direttore sportivo gialloblù, Sogliano, ha attaccato le decisioni dell’arbitro insinuando mancanze di rispetto volute verso una società in difficoltà. Che si voglia tentare di sviare l’attenzione dalla situazione societaria complicata?

NO ANELLO AL NASO – L’Inter ha conquistato i primi tre punti del 2024 battendo un buon Verona a San Siro. Chiaramente non potevano mancare le polemiche arbitrali, esagerate e gonfiate a dismisura dal direttore sportivo gialloblù, Sean Luca Sogliano, che al termine della partita ha inveito contro arbitro e VAR, insinuando complotti e mancanze di rispetto verso una società in difficoltà. Ricordiamo però che la rete dell’1-1 di Thomas Henry è molto dubbia per una precedente trattenuta su Marko Arnautovic, trasformata poi in trattenuta reciproca (?) dai cosiddetti esperti moviolisti. E ricordiamo altresì che il Verona al 100′ ha conquistato un rigore (o meglio, rigorino) sbagliandolo e consegnando così la vittoria ai nerazzurri. Fatta questa doverosa premessa, è giusto rispettare le proteste altrui ma l’anello al naso non ce l’ha nessuno.

Sogliano nel post partita ha specificato di essersi lamentato dell’arbitraggio forse tre volte in tutta la sua carriera. Ha ritenuto che oggi fosse il caso di farlo, insinuando mancanze di rispetto volute, complotti in sala VAR e altre robe a suo dire gravissime. Tralasciando le altrettanto gravissime allusioni fatte, alle quali Simone Inzaghi ha risposto con la solita eleganza e signorilità, viene da pensare che il tentativo del club veneto fosse quello di distogliere un attimo l’attenzione dalla difficile situazione economica della società, costretta a vendere a gennaio i suoi migliori calciatori per andare avanti.

Le difficoltà societarie- che non fanno piacere a nessuno, tantomeno a noi -, non devono impattare con una partita che l’Inter ha vinto in maniera legittima e che avrebbe anche potuto non vincere se solo il rigore non si fosse stampato sul palo. Insinuare complotti a favore della prima in classifica e volute mancanze di rispetto verso una società che ha già le sue difficoltà, non aiuta certamente a migliorare la situazione societaria. Però forse aiuta a convincere i tifosi che dopotutto ci sono cose più gravi. Un tentativo per distogliere l’attenzione approfittando dell’enorme impatto mediatico di una partita giocata bene contro l’Inter e persa per un soffio. Il club nerazzurro non ha risposto alle accuse e probabilmente non lo farà mai. Peccato, perché a volte è necessario.